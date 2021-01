Ex fidanzato di Antonella Elia attacca Samantha De Grenet e fa una dichiarazione d’amore trash – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Della dichiarazione super trash di Pietro Delle Piane nessuno di noi aveva bisogno, Antonella Elia compresa. Nonostante questo, l’attore è intervenuto a Pomeriggio 5, affermando di amare ancora la sua dolce metà e scagliandosi contro Samantha De Grenet dopo il faccia a faccia della scorsa settimana al Grande Fratello Vip. L’ex di Antonella Elia attacca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dellasuperdi Pietro Delle Piane nessuno di noi aveva bisogno,compresa. Nonostante questo, l’attore è intervenuto a Pomeriggio 5, affermando di amare ancora la sua dolce metà e scagliandosi controDedopo il faccia a faccia della scorsa settimana al Grande Fratello Vip. L’ex di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

