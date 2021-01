Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche ancora senza esito (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bolzano, 11 GEN - A esattamente una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora traccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Le ricerche dei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni oggi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 GEN - A esattamente una settimana dalla loronon c'ètraccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Ledei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni oggi ...

AnsaTrentinoAA : Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche ancora senza esito. Una settimana fa visti per l'ultima volta |#ANSA - infoitinterno : Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche estese anche in Trentino - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Si allarga il cerchio delle ricerche della coppia di #Bolzano #scomparsa dal 4 gennaio. Del caso si sta occupando anche… - squicci79 : RT @TgrRaiTrentino: La #coppia #scomparsa a #Bolzano Si controllano le acque del fiume #Adige anche in #Trentino. Da San Michele a Mori, m… - TgrAltoAdige : Si allarga il cerchio delle ricerche della coppia di #Bolzano #scomparsa dal 4 gennaio. Del caso si sta occupando… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia scomparsa Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche estese anche in Trentino Alto Adige I coniugi scomparsi a Bolzano: cosa sappiamo finora

Le ricerche nel fiume, i telefonini spenti all'improvviso: tanti gli elementi di un mistero sempre più fitto LE FOTO delle ricerche nell'Isarco ...

Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche ancora senza esito

A esattamente una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora traccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Le ricerche dei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni oggi si sono concentrate ...

Le ricerche nel fiume, i telefonini spenti all'improvviso: tanti gli elementi di un mistero sempre più fitto LE FOTO delle ricerche nell'Isarco ...A esattamente una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora traccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Le ricerche dei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni oggi si sono concentrate ...