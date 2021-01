Come ti comporti in amore? Scoprilo scegliendo la tua coppia preferita da una serie TV (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scegli la coppia di una serie TV che hai amato di più in assoluto e scoprirai qual è la tua visione dell’amore: chi sono i tuoi preferiti? Tutti amiamo le serie TV; che si tratti delle ultime uscite su Netflix o di qualche sceneggiato che hai seguito nella tua gioventù, di certo hai anche tu L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scegli ladi unaTV che hai amato di più in assoluto e scoprirai qual è la tua visione dell’: chi sono i tuoi preferiti? Tutti amiamo leTV; che si tratti delle ultime uscite su Netflix o di qualche sceneggiato che hai seguito nella tua gioventù, di certo hai anche tu L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stefanoepifani : ?? Voto elettronico: non è un problema di tecnologie ma di diritti umani. Come garantisco che il gestore del voto si… - vxttoo : RT @FinallyMichele: @vxttoo @Andrea126_ @WhyAIwaysMajico ti comporti come una figa, dopo che ha preso il cazzo e che viene scaricata dall'e… - Andrea126_ : RT @FinallyMichele: @vxttoo @Andrea126_ @WhyAIwaysMajico ti comporti come una figa, dopo che ha preso il cazzo e che viene scaricata dall'e… - FinallyMichele : @vxttoo @Andrea126_ @WhyAIwaysMajico ti comporti come una figa, dopo che ha preso il cazzo e che viene scaricata dall'ennesimo ragazzo - lillydessi : Test della porta chiusa: come ti comporti rivela chi sei - Solonotizie24 -