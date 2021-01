Chiara Ferragni ci mette a scelta: scegliete il vostro look preferito! – FOTO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chiara Ferragni pubblica una carrellata dei look della settimana chiedendo ai suoi followers di scegliere il loro preferito. Chiara Ferragni, l’influencer da 22 milioni di followers, pubblica costantemente FOTOgrafie del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021)pubblica una carrellata deidella settimana chiedendo ai suoi followers di scegliere il loro preferito., l’influencer da 22 milioni di followers, pubblica costantementegrafie del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

nolimjtsh : Comunque potrai essere anche Chiara Ferragni, ma io non te lo darò mai un mio pezzo di pizza per farti una foto. JOEY DOESN’T SHARE FOOD. - cristinascat10 : RT @mFantasy: @CanYamanMedia @eleonoradaniele @RobertoAlessi @Novella_2000 @storie_italiane E niente, non ce la fa a raccontare le cose sul… - HOODVNGEL : @GOLDENANGVEL mi sento già chiara ferragni - cocoa_key : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni e la collezione di borse che tutte vorremmo ???? - mFantasy : @CanYamanMedia @eleonoradaniele @RobertoAlessi @Novella_2000 @storie_italiane E niente, non ce la fa a raccontare l… -