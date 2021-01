Can Yaman e Belen, la scoperta su Instagram manda in delirio i fan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Can Yaman e Belen cosa hanno in comune? Lo rivela direttamente il social dell’immagine. La notizia ha messo in subbuglio i fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canYaman) Due volti noti e molto apprezzati dal pubblico per la loro bellezza. Un uomo e una donna, tra i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cancosa hanno in comune? Lo rivela direttamente il social dell’immagine. La notizia ha messo in subbuglio i fan Visualizza questo post suUn post condiviso da Can(@can) Due volti noti e molto apprezzati dal pubblico per la loro bellezza. Un uomo e una donna, tra i L'articolo proviene da YesLife.it.

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - AnnaM75 : RT @Miti_Vigliero: #nonneusciremomai Assembramenti selvaggi a Roma: festa Lazio, shopping, Trastevere affollata e fan scatenati per Can Y… - Notiziedi_it : Can Yaman multato per l’assembramento davanti all’hotel Eden per lo spot di Ozptek. L’ira di Gabrielli che chiede u… -