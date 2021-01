Traffico Roma del 10-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazione spostamenti regolati dalle norme previste dalla fascia arancione Mentre domani lunedì 11 gennaio la regione Lazio passerà zona gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certificati agli autotrasportatori ricordiamo che per questa domenica non c’è nessuna limitazione per i mezzi pesanti che possono quindi transitare regolarmente sull’intera rete stradale italiana salvo modifiche del prossimo divieto e per domenica 17 prosegue Inoltre fino al 15 gennaio la sospensione delle ZTL del centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo è Testaccio per facilitare gli spostamenti in queste zone Infine un’anticipazione per domani lunedì su A24Teramo alle 22 chiuderà l’allacciamento con alla Firenze Napoli perché in direzione della capitale dovrà poi procedere ...