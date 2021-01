The Last of Us 2 omaggia la serie Supernatural: l'easter egg che non ti aspetti (Di domenica 10 gennaio 2021) A distanza di mesi dalla sua uscita, un giocatore ha scovato un intrigante easter egg dedicato a Supernatural nel capolavoro post apocalittico di Naughty Dog. Leggi su nospoiler (Di domenica 10 gennaio 2021) A distanza di mesi dalla sua uscita, un giocatore ha scovato un intriganteegg dedicato anel capolavoro post apocalittico di Naughty Dog.

alexmanobankim : @btchpink HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA NO NO NO NO NO The Last Push #BLINKSAllOutOnGCMA @BLACKPINK - kthiatus : pwede na daw bumoto JAJAJAJAJSJSJSJSJSJS The Last Push #BLINKSAllOutOnGCMA @BLACKPINK - mariacarla1963 : RT @lucabattanta: Sto giocando con gab. Se volete giocare con me a scoprire le nuove funzioni... lucabattanta @ lucab. La bio lì (Il Prof d… - lucsep_ : Marquei como visto Vikings - 6x20 - The Last Act - riegoasther : @stlaurentrosie @BLACKPINK hsjsjs The Last Push #BLINKSAllOutOnGCMA @BLACKPINK -

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us Parte 2 è un successo assoluto: oltre 200 GOTY Everyeye Videogiochi The Last of Us - Parte II ha oltre 200 premi come GOTY, ma sono meno dell'originale

Ci sono anni in cui l’assegnazione dei premi per il miglior gioco dell’anno sono stati molto combattuti, perché diverse produzioni si contendevano la palma, a volte anche per motivi diversi. Tra quest ...

The Last of Us: Parte II contiene uno speciale easter egg dedicato ai fan di Supernatural

Anche se The Last of Us Parte II è uscito da qualche tempo, i fan del gioco continuano a trovare simpatici easter egg disseminati lungo il mondo. Questa volta non si parla di console old-gen di Sony, ...

Ci sono anni in cui l’assegnazione dei premi per il miglior gioco dell’anno sono stati molto combattuti, perché diverse produzioni si contendevano la palma, a volte anche per motivi diversi. Tra quest ...Anche se The Last of Us Parte II è uscito da qualche tempo, i fan del gioco continuano a trovare simpatici easter egg disseminati lungo il mondo. Questa volta non si parla di console old-gen di Sony, ...