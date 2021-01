Serie A, le partite della 17ª giornata e dove vederle (Di domenica 10 gennaio 2021) È la terzultima giornata del girone di andata ed è iniziata ieri con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Genoa e Milan; oggi si riprende con Roma-Inter Leggi su ilpost (Di domenica 10 gennaio 2021) È la terzultimadel girone di andata ed è iniziata ieri con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Genoa e Milan; oggi si riprende con Roma-Inter

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Serie A, tre anticipi di sabato 9 gennaio. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Oggi quattro partite Martedì recupero in quel di Mondovì

Si giocano oggi altre quattro gare del campionato di serie A2. Tre sono valide per la seconda giornata di ritorno, mentre quella tra Mondovì e Reggio Emilia anticipa la gara della settima giornata in ...

