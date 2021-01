Roma, incidente tra due auto in via della Storta: muore una donna di 47 anni (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, tragico incidente tra due auto in via della Storta: muore una donna. Lo scontro è accaduto questa mattina intorno alle 11. Il conducente dell'altra vettura coinvolta, un ragazzo di 20 anni, è ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021), tragicotra duein viauna. Lo scontro è accaduto questa mattina intorno alle 11. Il conducente dell'altra vettura coinvolta, un ragazzo di 20, è ...

SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - leggoit : Roma, incidente tra due auto in via della Storta: muore una donna di 47 anni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente tra due auto a Roma: muore una donna di 47 anni -