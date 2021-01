Renzi “Se Conte va in aula fa un errore” (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto al premier con lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto Conte. Evidentemente è già convinto di avere i voti in aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico”. Lo dice al quotidiano la Repubblica Matteo Renzi, in un’intervista dove ribadisce le richieste di Italia Viva all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L’ex premier sottolinea che i numeri per sostituire il suo partito nella maggioranza non ci sono, è che piuttosto “è più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5S ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto al premier con lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto. Evidentemente è già convinto di avere i voti in, forse di Forza Italia: mi sembra unpolitico e un azzardo numerico”. Lo dice al quotidiano la Repubblica Matteo, in un’intervista dove ribadisce le richieste di Italia Viva all’esecutivo guidato da Giuseppe. L’ex premier sottolinea che i numeri per sostituire il suo partito nella maggioranza non ci sono, è che piuttosto “è più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5S ...

