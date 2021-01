QUESTA SARA’ LA SETTIMANA CHE PASSERA’ ALLA STORIA ! INSURRECTION ACT E ARRESTI DI MASSA. IL TEMPO E’ GIUNTO SECONDO IL GOP. (Di domenica 10 gennaio 2021) L’8 Gennaio il New York Republican State Committee affiliato al Partito Repubblicano ( GOP ) diffonde sul suo sito una lettera anonima sui fatti accaduti questi giorni e quello che sta per accadere (https://nyegop.org/2021/01/08/a-letter-from-the-chairman/?v=7516fd43adaa&fbclid=IwAR08sGGoKPD 0C-tQmtnzUXicVC -dikOmPDjyoBE1uTtmMw944i019hyr8 ) Riassumiamo brevemente di seguito :“Aggiornamento: alcuni hanno chiesto perché non ho firmato con il mio nome in questo post. La risposta è semplice: il pubblico previsto era la nostra appartenenza e tutti mi conoscono.Mentre vi scrivo oggi, non ho dubbi che QUESTA lettera troverà molti di voi schiacciati dal peso della disperazione o forse persi in un labirinto di confusione. È mia speranza che quando finirai di leggere QUESTA lettera sarai in grado di unirti con sicurezza a milioni di altri che sostengono ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) L’8 Gennaio il New York Republican State Committee affiliato al Partito Repubblicano ( GOP ) diffonde sul suo sito una lettera anonima sui fatti accaduti questi giorni e quello che sta per accadere (https://nyegop.org/2021/01/08/a-letter-from-the-chairman/?v=7516fd43adaa&fbclid=IwAR08sGGoKPD 0C-tQmtnzUXicVC -dikOmPDjyoBE1uTtmMw944i019hyr8 ) Riassumiamo brevemente di seguito :“Aggiornamento: alcuni hanno chiesto perché non ho firmato con il mio nome in questo post. La risposta è semplice: il pubblico previsto era la nostra appartenenza e tutti mi conoscono.Mentre vi scrivo oggi, non ho dubbi chelettera troverà molti di voi schiacciati dal peso della disperazione o forse persi in un labirinto di confusione. È mia speranza che quando finirai di leggerelettera sarai in grado di unirti con sicurezza a milioni di altri che sostengono ...

