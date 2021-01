Nonno Basilio vaccinato a 103 anni e attaccato dagli haters: “Dose sprecata”. Lui, ex internato in un lager, risponde (Di domenica 10 gennaio 2021) Si chiama Basilio Pompei, ha 103 anni ed è il più anziano ad aver ricevuto il vaccino in Toscana. “Nonno Basilio” è uno dei 15 ospiti della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di Dicomano, in Mugello. Ex macellaio di Pontassieve, il 103enne è conosciuto da tutti e ha avuto una vita affatto facile: è stato uno dei tanti soldati italiani rastrellati, deportati dal Terzo Reich e rinchiuso per due anni in un campo polacco riuscendo a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. E Nonno Basilio, dopo aver fatto i conti con tutto questo, si è trovato a sentire parlare degli odiatori del web. Il motivo? Lo hanno sommerso di critiche per aver ricevuto il vaccino al grido di “una Dose buttata via“. Lui, sentito da La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Si chiamaPompei, ha 103ed è il più anziano ad aver ricevuto il vaccino in Toscana. “” è uno dei 15 ospiti della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di Dicomano, in Mugello. Ex macellaio di Pontassieve, il 103enne è conosciuto da tutti e ha avuto una vita affatto facile: è stato uno dei tanti soldati italiani rastrellati, deportati dal Terzo Reich e rinchiuso per duein un campo polacco riuscendo a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. E, dopo aver fatto i conti con tutto questo, si è trovato a sentire parlare degli odiatori del web. Il motivo? Lo hanno sommerso di critiche per aver ricevuto il vaccino al grido di “unabuttata via“. Lui, sentito da La ...

Ettore_Rosato : Nonno Basilio a 103 riceve il #vaccino contro il Covid, i soliti odiatori seriali lo insultano: 'Potevi cederlo, pe… - HuffPostItalia : Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, ma riceve gli insulti: 'Potevi cederlo, per te è inutile' - Corriere : Ex internato in un lager nazista vaccinato a 103 anni. Il web: «Dovevi cedere la dose» - Noovyis : (Nonno Basilio vaccinato a 103 anni e attaccato dagli haters: “Dose sprecata”. Lui, ex internato in un lager, rispo… - MicScandroglio : RT @AndreaMarano11: Nonno Basilio a 103 riceve il vaccino, gli haters lo insultano: 'Potevi cederlo, per te è inutile' -