Navi militari russe in Siria attraccate a Tartus (Di domenica 10 gennaio 2021) Navi militari russe hanno fatto scalo alla città portuale Siriana di Tartus. Dopo le dovute manutenzioni, il distaccamento eseguirà una serie di esercitazioni nel Mar Mediterraneo. Nel frattempo, crescono le tensioni con la Turchia che vorrebbe aggiudicarsi una volta per tutte i diritti sfruttamento di acque ricche di risorse di gas naturali. Vediamo com’è la Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021)hanno fatto scalo alla città portualena di. Dopo le dovute manutenzioni, il distaccamento eseguirà una serie di esercitazioni nel Mar Mediterraneo. Nel frattempo, crescono le tensioni con la Turchia che vorrebbe aggiudicarsi una volta per tutte i diritti sfruttamento di acque ricche di risorse di gas naturali. Vediamo com’è la

MoliPietro : Navi militari russe in Siria attraccate a Tartus - lucequantistica : @LegaSalvini E poi , tutti i dettagli che l'avvocato Bongiorno ha riferito ieri alla stampa, non li sapevamo...l'Op… - LucianoCostan15 : @bravimabasta @matteosalvinimi @repubblica Salvini difende i confini dai padri disperati che non amano le proprie b… - LucianoCostan15 : @bravimabasta @Acmor3 @matteosalvinimi @repubblica I papà sui barconi non sono innamorati delle proprie bambine. Lu… - pascal56314 : @Signorasinasce Ma cosa ci si deve aspettare da uno così che va sulle navi che trasportano clandestini a dar manfor… -