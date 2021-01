LIVE Tour de Ski 2021, Cermis in DIRETTA: Bolshunov e Diggins trionfano! A Spitsov e Andersson la tappa. Crolla De Fabiani (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Gli azzurri: Pellegrino bene, 16mo a 1’09” e mantiene la 14ma piazza nella generale, Ventura 26mo a 1”33”, Bertolina 34mo a 2’33”, De Fabiani 41mo a 2’36”, Salvadori 42mo a 2’37” 16.08: A completare la top ten Lapalus, Boegl, Backscheider e Parisse 16.07: Spitsov taglia il traguardo per primo, Bolshunov con un finale travolgente chiude secondo a 15”, terzo Manificat a 15”, poi Belov, Melnichenko e Yakimushkin 16.06: De Fabiani è Crollato: ha 2’ di ritardo e non riesce a tenere il decimo posto 16.05: Grande finale di Spitsov che sta per vincere la tappa del Cermis 16.04: Al km 9.2 Spitsov davanti, Manificat a 10”, Melnichenko a 11”, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10: Gli azzurri: Pellegrino bene, 16mo a 1’09” e mantiene la 14ma piazza nella generale, Ventura 26mo a 1”33”, Bertolina 34mo a 2’33”, De41mo a 2’36”, Salvadori 42mo a 2’37” 16.08: A completare la top ten Lapalus, Boegl, Backscheider e Parisse 16.07:taglia il traguardo per primo,con un finale travolgente chiude secondo a 15”, terzo Manificat a 15”, poi Belov, Melnichenko e Yakimushkin 16.06: Deto: ha 2’ di ritardo e non riesce a tenere il decimo posto 16.05: Grande finale diche sta per vincere ladel16.04: Al km 9.2davanti, Manificat a 10”, Melnichenko a 11”, ...

