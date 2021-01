Gwyneth Paltrow e il coronavirus | «Le difficoltà di mio figlio durante il lockdown»

(Di domenica 10 gennaio 2021) In che modo – e con quale forza – la pandemia di coronavirus ha impattato sulla crescita degli adolescenti? Un tema che è al centro del dibattito sociale da mesi e di cui ha parlato pure Gwyneth Paltrow, raccontando la sua esperienza diretta: «Mio figlio Moses ha 14 anni e in casa è quello che ha sofferto maggiormente il lockdown», ha rivelato l’attrice americana durante un’intervista con Jimmy Kimmel.

L'attrice, intervistata da Jimmy Kimmel, racconta la vita in famiglia in epoca di restrizioni anti-Covid: «Moses ha 14 anni, è in una fase di intenso sviluppo, in casa è quello che sta soffrendo di pi ...