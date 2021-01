Domenica In, la Venier fa un tuffo nel passato con Beppe Fiorello: l’omaggio a Modugno (Di domenica 10 gennaio 2021) Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In, portando in studio tanti ospiti tra i volti più amati della televisione italiana. Si parte subito con Beppe Fiorello, reduce da un anno molto intenso dal punto di vista professionale, e proprio accanto al bravissimo attore, la Venier ne approfitta per fare un vero viaggio indietro nel tempo. Solo pochi mesi fa, Beppe Fiorello era stato accolto con grande calore nel salottino di Domenica In per la presentazione del suo ultimo progetto televisivo, la fiction Gli orologi del diavolo. Ora zia Mara lo ospita di nuovo per parlare del suo nuovo lavoro, un omaggio ad un grande della musica del secolo scorso: Domenico Modugno. In questi giorni, il cantante avrebbe compiuto 93 anni, e ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) Maratorna con una nuova puntata diIn, portando in studio tanti ospiti tra i volti più amati della televisione italiana. Si parte subito con, reduce da un anno molto intenso dal punto di vista professionale, e proprio accanto al bravissimo attore, lane approfitta per fare un vero viaggio indietro nel tempo. Solo pochi mesi fa,era stato accolto con grande calore nel salottino diIn per la presentazione del suo ultimo progetto televisivo, la fiction Gli orologi del diavolo. Ora zia Mara lo ospita di nuovo per parlare del suo nuovo lavoro, un omaggio ad un grande della musica del secolo scorso: Domenico. In questi giorni, il cantante avrebbe compiuto 93 anni, e ...

angeliquepoison : #DomenicaIn, 'che bello ritrovarci'. #MaraVenier e #AlessiaMarcuzzi, la cena del disastro: massacrate dai fan - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A “Domenica In” ospite Giuseppe Fiorello – Su Rai1 conduce Mara Venier - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A “Domenica In” ospite Giuseppe Fiorello – Su Rai1 conduce Mara Venier - viviromatv : La 18^ puntata di Domenica In, in onda domenica 10 gennaio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e cond… - MessinaMag : La 18° puntata di ‘Domenica In’, in onda su Rai1 domenica 10 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Friz… -