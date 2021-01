Calciomercato Torino, idea Franco Vazquez: l’ex Palermo è in scadenza, ma c’è la concorrenza. I dettagli (Di domenica 10 gennaio 2021) Potrebbe tornare a giocare in Italia.Stiamo parlando di Franco Vazquez. L'ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2o21. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.Franco Vazquez: “Palermo nel mio cuore. Tornare in Italia? Rispondo così”. E su Dybala…Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati si starebbe muovendo al fine di mettere a disposizione del tecnico ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Potrebbe tornare a giocare in Italia.Stiamo parlando di. L'ex trequartista del, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino deldi Urbano Cairo. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2o21. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.: “nel mio cuore. Tornare in Italia? Rispondo così”. E su Dybala…Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati si starebbe muovendo al fine di mettere a disposizione del tecnico ...

MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - MatteoPedrosi : #Meité-#Milan, un matrimonio che si può fare - jacopoformia : ?? Previsto nei prossimi giorni un incontro tra Torino e Napoli per parlare di Lobotka. ?? Il centrocampista potrebb… - WiAnselmo : #Calciomercato #Torino, idea Franco Vazquez: l'ex #Palermo è in scadenza, ma c'è la concorrenza. I dettagli… -