Zidane | “La gara di stasera doveva essere rinviata Non è stata una partita di calcio”

(Di domenica 10 gennaio 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, non ha preso affatto bene il pareggio a reti inviolate rimediato all’El Sadar contro l’Osasuna. Come riporta As, il francese non è stato contento della decisione di far disputare lasu un terreno di gioco ai limiti a causa della neve scesa a Pamplona: “Per me questa non èunadi, le condizioni erano molto difficili. Poi tutto ciò va sommato a quello che ci è successo negli ultimi due giorni: non sappiamo neanche quando potremo tornare a casa. Laandava? Sì, chiaramente”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.