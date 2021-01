Xiaomi Mi Watch arriva in Italia con un ottimo prezzo di lancio (Di sabato 9 gennaio 2021) Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia di Mi Watch, versione globale di Mi Watch Color, che sarà in vendita dalla prossima settimana. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 9 gennaio 2021)annuncia l’arrivo indi Mi, versione globale di MiColor, che sarà in vendita dalla prossima settimana. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi Mi Watch arriva in Italia con un ottimo prezzo di lancio - lillydessi : Xiaomi Mi Watch Global ufficiale in Italia a 99€: prezzo super, solo per un giorno! - - lillydessi : Xiaomi Mi Watch Global ufficiale in Italia a 99€: prezzo super, ma solo per un giorno! - - Notiziedi_it : Xiaomi Mi Watch arriva in Italia: le caratteristiche dello smartwatch - Italia_Notizie : Xiaomi Mi Watch arriva in Italia: le caratteristiche dello smartwatch -