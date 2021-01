Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 08:10 (Di sabato 9 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid secondo gli ultimi dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi a Hospice misure più stringenti l’indice RT risale sopra uno il tasso di positività Cala al 12:30 % altri 620 decessi da domani in zona arancio Calabria emilia-Romagna Lombardia Sicilia e Veneto dal 16 la stretta del nuovo dpcm con divieto di spostamento anche tra le regioni Gialle per chiude definitivamente l’account di Donald Trump per il rischio che inciti la violenza anche il 17 gennaio il presidente statunitense Twitta da quello ufficiale potus ma il sitoc’è anche quel post in un comunicato Trump annuncia di valutare una sua piattaforma pioggia di critica ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid secondo gli ultimi dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi a Hospice misure più stringenti l’indice RT risale sopra uno il tasso di positività Cala al 12:30 % altri 620 decessi da domani in zona arancio Calabria emilia-gna Lombardia Sicilia e Veneto dal 16 la stretta del nuovo dpcm con divieto di spostamento anche tra le regioni Gialle per chiude definitivamente l’account di Donald Trump per il rischio che inciti la violenza anche il 17 gennaio il presidente statunitense Twitta da quello ufficiale potus ma il sitoc’è anche quel post in un comunicato Trump annuncia di valutare una sua piattaforma pioggia di critica ...

Quarantuno nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 285 tamponi effettuati (14,39 ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Rissa con 100 minorenni armati di bastoni e catene: ferito un 14enne

Gallarate, rissa con 100 minorenni armati di bastoni e catene: ferito un quattordicenne. La rissa tra minorenni è avvenuta ...

