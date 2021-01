(Di sabato 9 gennaio 2021) È passata la primadel 2021, ed è già un risultato: è arrivato il famoso scopino, si è parlato di Sanpa, e non si è potuto non parlare di Trump

ilpost : Tienimi Bordone, la raccolta della settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Tienimi Bordone

Il Post

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si ...Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si ...