Samantha De Grenet fa infuriare i telespettatori per questa rivelazione

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 9 gennaio 2021)Deè di nuovo protagonista del Grande Fratello Vip; dopo la forte discussione con Antonella Elia, la riccia ex showgirl è di nuovo al centro dell’attenzione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Durante l’ultima puntata si è assistito ad un duro scontro verbale tra la concorrente e la Elia. Le parole dell’opinionista rivolte ahanno fatto discutere a lungo l’opinione pubblica; tanti i commenti di chi non ha approvato la violenza della Elia. Il linguaggio e le accuse (gratuite) rivolte alla Denon sono piaciuti proprio a nessuno: Non mi piacema qui Antonella Elia ha fatto una gran brutta figuraccia con questo suo intervento. Si sa che quando uno inizia ad ...