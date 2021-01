Salvini a processo, Open Arms: "Ci auguriamo sia fatta giustizia" (Di sabato 9 gennaio 2021) “151 persone, 21 giorni di attesa, 40 persone evacuate per fragilità fisiche e psichiche. Un rapporto dettagliato di Emergency su condizioni psicologiche a bordo. Qualcuno deve rispondere di tutto questo, ci auguriamo che sia fatta giustizia”. Così su Twitter l’ong Open Arms, mentre è in corso a Palermo l’udienza del processo all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, ha dato il via all’udienza preliminare per decidere se rinviare o prosciogliere Matteo Salvini, chiamato a rispondere dell’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso “Open Arms”: la nave dell’ong spagnola con oltre 100 migranti salvati nel canale di Sicilia a cui, nell’agosto 2019, fu ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) “151 persone, 21 giorni di attesa, 40 persone evacuate per fragilità fisiche e psichiche. Un rapporto dettagliato di Emergency su condizioni psicologiche a bordo. Qualcuno deve rispondere di tutto questo, ciche sia”. Così su Twitter l’ong, mentre è in corso a Palermo l’udienza delall’ex ministro dell’Interno, Matteo. Il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, ha dato il via all’udienza preliminare per decidere se rinviare o prosciogliere Matteo, chiamato a rispondere dell’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso “”: la nave dell’ong spagnola con oltre 100 migranti salvati nel canale di Sicilia a cui, nell’agosto 2019, fu ...

