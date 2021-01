Rassegna stampa 9 gennaio 2021 | il virus torna a correre | contagi in aumento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilriprende quota e ino ad aumentare. Intanto la campagna vaccinale, anche se a rilento, continua ma non mancano le polemiche. Ultimi due giorni in zona arancione, da lunedì comincia una nuova ripartizione che dovrà portare al 15 di, giorno di scadenza dell’ultimo Dpcm. Capitolo scuole: pronti a ripartire ma alcune Regioni hanno deciso di posticipare l’inizio. Intanto, è ancora polemica nel Governo con Renzi che insidia la stabilità di Conte. E oggi siin campo con la Serie A. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.