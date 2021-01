Ospedale in fiamme dopo incendio in reparto, morti 10 neonati (Di sabato 9 gennaio 2021) . Salvati 7 piccoli ma per gli altri nulla da fare Ospedale in fiamme in India dopo un incendio occorso… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) . Salvati 7 piccoli ma per gli altri nulla da fareinin Indiaunoccorso… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India - Fontanella64 : RT @ilmessaggeroit: Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India - ilmessaggeroit : Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India - INRadionews : ?? India, Incendio nell’ospedale di Bhandara. Morti 10 neonati Le fiamme sono divampate nel reparto di terapia inte… - flamulamaria : RT @Rvaticanaitalia: #India, tragico #incendio in un'unita neonatale di un ospedale nello Stato di Maharashtra: le fiamme e il fumo consegu… -