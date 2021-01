Mihajlovic: “Mercato? Manca un attaccante da doppia cifra” (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Mercato dopo la deludente prestazione dei suoi contro il Genoa a Sky Sport: Serve una punta?“Bisogna parlarne con la società, non abbiamo un giocatore da doppia cifra. Per quello che creiamo se avessimo un realizzatore che concretizza sarebbe meglio. Se si riesce a prendere e se c’è qualcuno che ci piace, gratis, magari lo facciamo”. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisaha parlato anche didopo la deludente prestazione dei suoi contro il Genoa a Sky Sport: Serve una punta?“Bisogna parlarne con la società, non abbiamo un giocatore da. Per quello che creiamo se avessimo un realizzatore che concretizza sarebbe meglio. Se si riesce a prendere e se c’è qualcuno che ci piace, gratis, magari lo facciamo”. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mihajlovic: “Serve una punta, qui bisogna salvarsi…” Il tecnico rossoblù nel post partita contro il Genoa indica il mercato come soluzione per la difficoltà della squadra a trovare la via del gol cont ...

Bologna. Mihajlovic: "Ero convinto di vincere. Ma il campo è una vergogna"

Il guerriero Sinisa Mihajlovic stavolta è disarmato. Non ha parole dopo il ko con il Genoa. Il Bologna non punge, non sbaglia l'approccio, non sbaglia la partita, ma non crea occasioni. Aspetta e prim ...

