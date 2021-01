LIVE Biathlon, 12,5 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Laegreid va a vincere, Hofer 5° e peccato per l’ultimo poligono! (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon DALLE 12.45 15.23: Per quanto riguarda gli altri italiani, ottima chiosa di Windisch in 21ma posizione a 1’56?1, 24° Bormolini a 2’01?1 e Giacomel 34° a 2’40?3, che torna a punti. 15.21: Dominio norvegese dunque, con il quarto successo stagionale di Laegreid con 15?6 di margine su Dale e 25?4 su Tarjei Boe. Hofer è quinto a 36?4, chiudendo alla grande. peccato per i 4 errori al poligono. Johannes Boe chiude ottavo con sette errori, alle spalle di Samuelsson. 15.18: Dominio norvegese con tre atleti davanti: Laegreid al comando con 9?8 su Johannes Dale e 21?8 su Tarjei Boe. Hofer in lizza per il quinto posto ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 12.45 15.23: Per quanto riguarda gli altri italiani, ottima chiosa di Windisch in 21ma posizione a 1’56?1, 24° Bormolini a 2’01?1 e Giacomel 34° a 2’40?3, che torna a punti. 15.21: Dominio norvegese dunque, con il quarto successo stagionale dicon 15?6 di margine su Dale e 25?4 su Tarjei Boe.è quinto a 36?4, chiudendo alla grande.per i 4 errori al poligono. Johannes Boe chiude ottavo con sette errori, alle spalle di Samuelsson. 15.18: Dominio norvegese con tre atleti davanti:al comando con 9?8 su Johannes Dale e 21?8 su Tarjei Boe.in lizza per il quinto posto ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Tarjei Boe e dominio norvegese. Hofer sogna il podio disastro… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile di Oberhof: Hofer vuole il primo podio stagionale, Joha… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per l’Inseguimento maschile: Johannes Boe per la doppietta, Hofer ha il podio nel mirino #biathlon @AleBerg… - neveitalia : LIVE da Oberhof per l’Inseguimento maschile: Johannes Boe per la doppietta, Hofer ha il podio nel mirino #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer cerca la grande rimonta - #Biathlon… -