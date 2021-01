La dieta di gennaio | i buoni propositi per dimagrire in salute

Leggi su dilei

(Di sabato 9 gennaio 2021). Come spesso accade in questo periodo, in molti sentiamo il bisogno di rimetterci in riga, smaltire non solo i chili accumulati durante il mese delle feste per eccellenza, ma anche passare a un’alimentazione più sana, più consapevole. Non a caso, si parla diper il nuovo anno. Purtroppo, però, molto spesso non sappiamo da dove partire. Sono tante le informazioni che ogni giorno riceviamo. Con l’aiuto del dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch), abbiamo raccolto quelle più importanti. L’esperto ha ideato un menù settimanale che, d’accordo con il proprio medico di famiglia e in assenza di particolari problemi di, può essere ripetuto nel tempo per riconquistare uno stato di benessere, tornare al peso ...