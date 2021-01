La concorrenza secondo Amazon (Di sabato 9 gennaio 2021) L'azienda usa pratiche molto dure contro i suoi avversari ma anche contro alcuni venditori che lavorano sulla sua piattaforma, scrive il Wall Street Journal Leggi su ilpost (Di sabato 9 gennaio 2021) L'azienda usa pratiche molto dure contro i suoi avversari ma anche contro alcuni venditori che lavorano sulla sua piattaforma, scrive il Wall Street Journal

Sofia Goggia non si ferma più, capolavoro a St. Anton

L'olimpionica domina la discesa sulle nevi austriache e vola da sola in vetta alla classifica di specialità: quinta Pirovano, ottava Curtoni, male Brignone.

