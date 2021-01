In Sicilia da lunedì Messina e altri due comuni “zone rosse” (Di sabato 9 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – I comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica da lunedì 11 gennaio saranno “zona rossa”. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena pubblicata. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza – viste le relazioni delle Asp di Messina e Catania e sentiti i sindaci – serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Idi, Ramacca e Castel di Iudica da11 gennaio saranno “zona rossa”. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regionena Nello Musumeci, appena pubblicata. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza – viste le relazioni delle Asp die Catania e sentiti i sindaci – serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il ...

Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - sbonaccini : Chiesto al governo che i ristori per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse, o subiranno restrizioni, sian… - ricpuglisi : +++ CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, SICILIA E VENETO IN ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ +++ #ordinanza - Italpress : Coronavirus, in Sicilia da lunedì Messina e altri due comuni zone rosse - giildagio : RT @sbonaccini: Chiesto al governo che i ristori per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse, o subiranno restrizioni, siano i più… -

