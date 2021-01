Governo: crisi imminente, priorità è mettere in sicurezza il Recovery (Di sabato 9 gennaio 2021) C’è proprio aria di tempesta nel Governo, il vertice di maggioranza di ieri ha assistito ad un muro contro muro fra gli alleati, tanto da prospettare che si apra una crisi formale subito dopo l’approvazione del Recovery Plan, che dovrebbe avvenire in un CdM da convocare fra lunedì e martedì. Tensione alle stelle Il vertice di maggioranza, con i capidelegazione dei partiti, si è svolto in un clima di alta tensione, come era ipotizzabile, viste le premesse: nel primo pomeriggio la Ministra Iv Teresa Bellanova aveva affermato che questo esecutivo “è giunto al capolinea” e che anche Conte “dovrebbe rendersene conto”. “La crisi non è più da escludere”, ha ammesso il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, dopo tre ore di riunione infuocata. I renziani hanno chiesto 24 ore in più per esaminare il testo del ... Leggi su quifinanza (Di sabato 9 gennaio 2021) C’è proprio aria di tempesta nel, il vertice di maggioranza di ieri ha assistito ad un muro contro muro fra gli alleati, tanto da prospettare che si apra unaformale subito dopo l’approvazione delPlan, che dovrebbe avvenire in un CdM da convocare fra lunedì e martedì. Tensione alle stelle Il vertice di maggioranza, con i capidelegazione dei partiti, si è svolto in un clima di alta tensione, come era ipotizzabile, viste le premesse: nel primo pomeriggio la Ministra Iv Teresa Bellanova aveva affermato che questo esecutivo “è giunto al capolinea” e che anche Conte “dovrebbe rendersene conto”. “Lanon è più da escludere”, ha ammesso il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, dopo tre ore di riunione infuocata. I renziani hanno chiesto 24 ore in più per esaminare il testo del ...

