Francesco Monte attacca Sanremo | “Ecco perchè mi hanno escluso”

Francesco Monte è tornato a far parlare di sé e non solo per le recenti polemiche con IL GF Vip. A Verissimo il cantante racconta la sua nuova avventura nel mondo della musica e ...Francesco Monte a Sanremo 2022? Possibile. Sicuramente ci riproverà, dopo l'esclusione a Sanremo 2021. Lo annuncia a Verissimo, in un'intervista ...