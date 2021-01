Chi era Simonetta Cesaroni, il suo caso lungo 30 anni (Di sabato 9 gennaio 2021) Simonetta Cesaroni, lo scorso agosto è stato il 30esimo anniversario del delitto di via Poma: una storia fatta di accuse senza colpevoli Foto FscebookNella storia della cronaca nera italiana è ricordato con il nome del delitto di via Poma avvenuto il 7 agosto 1990. Tante indagini, approfondimenti giornalistici, pubblicazioni, ma la verità resta ancora ignota perché sconosciuto è l’assassino. La magistratura non è ancora riuscita a individuare il responsabile e alla famiglia resta il dolore dell’ingiustizia. Il principale indagato era Raniero Busco, ex fidanzato della ragazza. La magistratura arrivò anche a giudicarlo colpevole ma solo in primo grado dove fu condannato a 24 anni. In appello fu assolto così come in Cassazione. Brusco è innocente, non ha ucciso Simonetta. La persona ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 gennaio 2021), lo scorso agosto è stato il 30esimoversario del delitto di via Poma: una storia fatta di accuse senza colpevoli Foto FscebookNella storia della cronaca nera italiana è ricordato con il nome del delitto di via Poma avvenuto il 7 agosto 1990. Tante indagini, approfondimenti giornalistici, pubblicazioni, ma la verità resta ancora ignota perché sconosciuto è l’assassino. La magistratura non è ancora riuscita a individuare il responsabile e alla famiglia resta il dolore dell’ingiustizia. Il principale indagato era Raniero Busco, ex fidanzato della ragazza. La magistratura arrivò anche a giudicarlo colpevole ma solo in primo grado dove fu condannato a 24. In appello fu assolto così come in Cassazione. Brusco è innocente, non ha ucciso. La persona ...

NicolaPorro : Un giornalista dello Spiegel pluripremiato, una storia di violenza sui latinos minacciati dai razzisti americani...… - PietroGrasso : Beppe Alfano era un cronista di razza, e lo faceva per passione, al servizio della collettività. L’ #8gennaio 1993… - ZZiliani : Prossimamente in edicola: “Il mistero dei templari bianconeri a San Siro: positivi ma solo a battaglia conclusa”. D… - Aeffe74937730 : @RobertoFioreFN Ignorante due volte,la manifestante e stata uccisa mentre assilla un palazzo istituzionale,per Acca… - fabioschiano : Apro DAZN per curiosità per vedere risultato e 2 minuti di Milan Toro. / / / 2-0 e punizione Torino clamorosamente… -