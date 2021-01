Chi è Omar Sy della serie Lupin di Netflix, dalle commedie francesi a moderno Arsenio (Di sabato 9 gennaio 2021) Il nome di Omar Sy è molto noto in Francia, un po’ meno in Italia. Se però citiamo la commedia Quasi amici, allora forse riusciamo a capire di chi stiamo parlando. L’attore francese, di origini senegalesi e mauritane, è il volto del moderno Lupin, la serie Netflix sbarcata sulla piattaforma l’8 gennaio con i primi cinque episodi. La storia è ambientata ai giorni nostri e si pone l’arduo compito di rivisitare il personaggio letterario del ladro gentiluomo. Conosciamo meglio il protagonista Omar Sy, che interpreta Assane Diop. Nato a Trappes il 20 gennaio 1978 è il quarto di otto figli. Sua madre è una cameriera originaria della Mauritania, suo padre un operaio senegalese, entrambi immigrati in Francia. Diventare attore non era nei suoi piani. Un giorno, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Il nome diSy è molto noto in Francia, un po’ meno in Italia. Se però citiamo la commedia Quasi amici, allora forse riusciamo a capire di chi stiamo parlando. L’attore francese, di origini senegalesi e mauritane, è il volto del, lasbarcata sulla piattaforma l’8 gennaio con i primi cinque episodi. La storia è ambientata ai giorni nostri e si pone l’arduo compito di rivisitare il personaggio letterario del ladro gentiluomo. Conosciamo meglio il protagonistaSy, che interpreta Assane Diop. Nato a Trappes il 20 gennaio 1978 è il quarto di otto figli. Sua madre è una cameriera originariaMauritania, suo padre un operaio senegalese, entrambi immigrati in Francia. Diventare attore non era nei suoi piani. Un giorno, ...

