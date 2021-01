Calciomercato Benevento, largo ai giovani: vicini Reynolds e Pinamonti (Di sabato 9 gennaio 2021) È un Benevento scatenato quello che si sta muovendo in questa fase iniziale di Calciomercato. All’incessante ricerca di rinforzi che possano fare la differenza in campo, il club sannita si sarebbe già assicurato, in sinergia con la Juventus, Bryan Reynolds e sarebbe molto vicino a portare in giallorosso anche Andrea Pinamonti. Sull’attaccante dell’Inter, in realtà, c’è anche l’interessamento di Parma e Bologna ma il Benevento sarebbe in pole. La finestra di Calciomercato del Benevento: le ultime su Pinamonti Il Benevento pensa in grande. Non solo sul fronte campionato, dove è reduce da un’ottima vittoria esterna contro il Cagliari, ma anche, e in particolar modo, sul mercato. A pochi giorni dall’avvio ufficiale delle transazioni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) È unscatenato quello che si sta muovendo in questa fase iniziale di. All’incessante ricerca di rinforzi che possano fare la differenza in campo, il club sannita si sarebbe già assicurato, in sinergia con la Juventus, Bryane sarebbe molto vicino a portare in giallorosso anche Andrea. Sull’attaccante dell’Inter, in realtà, c’è anche l’interessamento di Parma e Bologna ma ilsarebbe in pole. La finestra didel: le ultime suIlpensa in grande. Non solo sul fronte campionato, dove è reduce da un’ottima vittoria esterna contro il Cagliari, ma anche, e in particolar modo, sul mercato. A pochi giorni dall’avvio ufficiale delle transazioni, ...

