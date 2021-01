Voragine all’Ospedale Mare di Napoli | una Buca di 2000 Mq

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 8 gennaio 2021)di Ponticelli () c’è stato un crollo nella zona del parcheggio, dovuto probabilmente ad un problema nelle tubature dell’ossigeno che corrono sotto terra che ha creato un’impressionante. Alcune automobili sono sparite nella gigantesca(20 metri di profondità per 50 di larghezza) che si è formata, ma per fortuna non risultano esserci