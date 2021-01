Vaccino, l’Ema apre all’ok ad AstraZeneca entro fine gennaio. In arrivo la prossima settimana le prime dosi di Moderna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) al Vaccino anti-Covid di AstraZeneca potrebbe arrivare entro fine gennaio. A dirlo è la direttrice esecutiva dell’agenzia stessa, Emer Cooke: «Abbiamo appena ricevuto alcuni dati aggiuntivi, ci aspettiamo che il dossier venga presentato la prossima settimana con una possibile conclusione a fine gennaio». L’approvazione, ha aggiunto Cooke, «dipenderà dai dati che riceviamo e dall’andamento della valutazione». Quello di AstraZeneca è il Vaccino su cui l’Italia ha puntato di più per il suo piano vaccinale, con 40 milioni di dosi acquistate su circa 200 milioni prenotate in tutto. Le dosi aggiuntive di Pfizer nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) alanti-Covid dipotrebbe arrivare. A dirlo è la direttrice esecutiva dell’agenzia stessa, Emer Cooke: «Abbiamo appena ricevuto alcuni dati aggiuntivi, ci aspettiamo che il dossier venga presentato lacon una possibile conclusione a». L’approvazione, ha aggiunto Cooke, «dipenderà dai dati che riceviamo e dall’andamento della valutazione». Quello diè ilsu cui l’Italia ha puntato di più per il suo piano vaccinale, con 40 milioni diacquistate su circa 200 milioni prenotate in tutto. Leaggiuntive di Pfizer nel ...

