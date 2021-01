The Handmaid’s Tale: confermato per la quinta stagione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Certo, la stagione 4 di The Handmaid’s Tale non è ancora arrivata sui nostri schermi, ma è già arrivato l’annuncio, la stagione 5 è stata confermata. Il racconto dell’ancella, immaginato, ideato e scritto da Margaret Atwood, è pronto quindi a proseguire nel suo cammino. Cosa sappaimo della quinta stagione di The Handmaid’s Tale? Hulu ha commissionato lo spettacolo per un’altra serie prima ancora che venga rilasciata la data della premiere della quarta stagione, che stiamo mantenendo tutto attraversato per arrivare entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il cast, l’ultimo annuncio potrebbe darci un indizio sulle star che resteranno nel cast altre due serie. L’annuncio recita: “Il cast ha un messaggio speciale per te La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Certo, la4 di Thenon è ancora arrivata sui nostri schermi, ma è già arrivato l’annuncio, la5 è stata confermata. Il racconto dell’ancella, immaginato, ideato e scritto da Margaret Atwood, è pronto quindi a proseguire nel suo cammino. Cosa sappaimo delladi The? Hulu ha commissionato lo spettacolo per un’altra serie prima ancora che venga rilasciata la data della premiere della quarta, che stiamo mantenendo tutto attraversato per arrivare entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il cast, l’ultimo annuncio potrebbe darci un indizio sulle star che resteranno nel cast altre due serie. L’annuncio recita: “Il cast ha un messaggio speciale per te La ...

