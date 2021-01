Strage di Viareggio, Cassazione: “Prescritti omicidi colposi, appello bis per gli imputati” (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Cadono le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati a processo di appello bis per la strage di Viareggio del giugno 2009. La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte di appello di Firenze annullando il reato di omicidio colposo, perche’ e’ caduta l’aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, rinviando a un nuovo processo d’appello per disastro ferroviario colposo, che in alcuni casi, come quello dell’ex ad di Fs, Mauro Moretti, e dell’ex ad di Rfi, Michele Mario Elia, verifichera’ la sussistenza di eventuali profili di colpa, mentre per altre posizioni dovra’ rivalutare la pena. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Cadono le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati a processo di appello bis per la strage di Viareggio del giugno 2009. La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte di appello di Firenze annullando il reato di omicidio colposo, perche’ e’ caduta l’aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, rinviando a un nuovo processo d’appello per disastro ferroviario colposo, che in alcuni casi, come quello dell’ex ad di Fs, Mauro Moretti, e dell’ex ad di Rfi, Michele Mario Elia, verifichera’ la sussistenza di eventuali profili di colpa, mentre per altre posizioni dovra’ rivalutare la pena.

