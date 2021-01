Servizio civile universale: scadono l’8 febbraio 2021 le domande per partecipare ai progetti nazionali e delle Marche (Di venerdì 8 gennaio 2021) scadono l’8 febbraio 2021 i termini per partecipare alla selezione di operatori volontari del Servizio civile universale (Scu) da impiegare nelle Marche. Le richieste vanno presentate entro le ore 14.00 esclusivamente attraverso la piattaforma domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.Serviziocivile.it. Lo ricorda l’assessore alle Politiche giovanili Giorgia Latini, che auspica un’adesione significativa da parte dei giovani. “Il Servizio civile è un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale, oltre che una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 gennaio 2021)l’8i termini peralla selezione di operatori volontari del(Scu) da impiegare nelle. Le richieste vanno presentate entro le ore 14.00 esclusivamente attraverso la piattaformaon Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline..it. Lo ricorda l’assessore alle Politiche giovanili Giorgia Latini, che auspica un’adesione significativa da parte dei giovani. “Ilè un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale, oltre che una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ...

GianlucaVasto : Ho firmato con orgoglio questi documenti sull'intervento del nostro Servizio di protezione civile in Croazia, nei t… - ConteZero76 : @MBorromini @annabocella @f_pancani Magari sei un ragazzino ed il servizio militare non l'hai mai fatto ma quando e… - sickonicole : ideona mollo l'uni e per non sprecare l'anno vado a fare servizio civile dove vengo pure pagata per dare una mano a… - elikth_ : @GoodLilBerry ciao, ho trovato questo tweet per caso?? io faccio parte della misericordia del mio paese e ci sono en… - LauraBettinell2 : RT @don_gnocchi: 'IO CI SONO' è uno dei progetti di #servizio #civile della @dongnocchi finanziati per il 2021. Sono 6 i posti disponibili… -