‘Se ripassi ti spacco la testa’. Vigili minacciati sui social ad Anzio, 6 denunciati (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Vigile se ripassi ti spacco la testa. Bastardi, corrotti”, “Mi hanno fatto la multa sti…solo perché alle 18.30 ero ancora aperto”. Sono questi solo alcuni dei tanti commenti apparsi sui social e rivolti agli agenti della Polizia Locale di Anzio. Ma ora, 6 persone che si nascondevano dietro gli schermi sono state identificate e denunciate per diffamazione di pubblico ufficiale. E se ci sono altri utenti che si celano dietro falsi nickname convinti di agire con furbizia, per loro restare anonimi ha le ore contate perché tutto potrebbe passare nelle mani della Polizia Postale. A raccontare la vicenda il comandante Arancio della Polizia Locale di Anzio. Tutto ha inizio quando viene caricato in rete il video della protesta dell’assessore Ranucci, che ha poi fatto il giro del web (e non solo). Proprio gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Vigile setila testa. Bastardi, corrotti”, “Mi hanno fatto la multa sti…solo perché alle 18.30 ero ancora aperto”. Sono questi solo alcuni dei tanti commenti apparsi suie rivolti agli agenti della Polizia Locale di. Ma ora, 6 persone che si nascondevano dietro gli schermi sono state identificate e denunciate per diffamazione di pubblico ufficiale. E se ci sono altri utenti che si celano dietro falsi nickname convinti di agire con furbizia, per loro restare anonimi ha le ore contate perché tutto potrebbe passare nelle mani della Polizia Postale. A raccontare la vicenda il comandante Arancio della Polizia Locale di. Tutto ha inizio quando viene caricato in rete il video della protesta dell’assessore Ranucci, che ha poi fatto il giro del web (e non solo). Proprio gli ...

CorriereCitta : ‘Se ripassi ti spacco la testa’. Vigili minacciati sui social ad Anzio, 6 denunciati - sedazzari : Complimenti ai colleghi, sono veramente bravi: non è facile scrivere ogni giorno (take o articoli) sulla crisi, par… - RenatoSouvarine : @niccolobossini @marattin Legga, studi, elabori, sempre che le sue capacità lo permettano, poi ripassi. Vedrò se co… - 1312mikaww : 'con la frangetta queste mi fanno arrapare' giuro che se ripassi e ti acchiappo ti scuoiano il culo in 10 - isabellebog : amo non è colpa mia quando mi ripassi tu è come se mi colpisse un uragano rimango così per giorni -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Se ripassi BMW F850GS vs Honda Africa Twin vs Triumph Tiger 800 XCa: COMPARATIVA MAXIENDURO 1000 La Stampa