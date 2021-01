Scuola a Roma e nel Lazio: quando si torna tra i banchi? L’ordinanza di Zingaretti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Slitta ancora l’apertura delle scuole superiori nel Lazio. Gli studenti sarebbero dovuti ritornare tra i banchi lunedì 11 gennaio, ma a Roma e in tutto il Lazio si è deciso di posticipare per l’ennesima volta. Le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza fino al 18 gennaio, poi gli studenti dovrebbero ritornare in aula. Proprio oggi il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti firmerà L’ordinanza. Continueranno a seguire le lezioni a distanza e a dare esami online anche gli studenti universitari. Leggi anche: Roma, studenti in sciopero l’11 gennaio: ‘Vogliamo tornare a Scuola in sicurezza’ Scuole superiori nel Lazio riaprono il 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Slitta ancora l’apertura delle scuole superiori nel. Gli studenti sarebbero dovuti rire tra ilunedì 11 gennaio, ma ae in tutto ilsi è deciso di posticipare per l’ennesima volta. Le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza fino al 18 gennaio, poi gli studenti dovrebbero rire in aula. Proprio oggi il Presidente della RegioneNicolafirmerà. Continueranno a seguire le lezioni a distanza e a dare esami online anche gli studenti universitari. Leggi anche:, studenti in sciopero l’11 gennaio: ‘Vogliamore ain sicurezza’ Scuole superiori nelriaprono il 18 ...

