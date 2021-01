Royal Family: la regina Elisabetta II ha deciso di diventare una pop star (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se vi siete chiesi come la regina Elisabetta II stia affrontando la pandemia di Coronavirus adesso abbiamo la risposta: con la musica! Nonostante i 94 anni, compiuti nell’Aprile scorso, la regina d’Inghilterra continua a sorprenderci ed a stupirci.Elisabetta, infatti, non è di certo una regina come le altre: il suo regno incontrastato dura ormai da 68 anni e nessuno scandalo è riuscita a farle abbandonare il trono. Oggi, con la pandemia di Covid-19, i suoi impegni pubblici si sono decisamente diradati e molte cose sono cambiate. A quanto pare, però, presto potrebbe lanciarsi nel mondo della musica! La regina Elisabetta II si dà alla musica pop (fonte: web source)In questi lunghi 68 anni di servizio, possiamo ben dire che la regina ... Leggi su instanews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se vi siete chiesi come laII stia affrontando la pandemia di Coronavirus adesso abbiamo la risposta: con la musica! Nonostante i 94 anni, compiuti nell’Aprile scorso, lad’Inghilterra continua a sorprenderci ed a stupirci., infatti, non è di certo unacome le altre: il suo regno incontrastato dura ormai da 68 anni e nessuno scandalo è riuscita a farle abbandonare il trono. Oggi, con la pandemia di Covid-19, i suoi impegni pubblici si sono decisamente diradati e molte cose sono cambiate. A quanto pare, però, presto potrebbe lanciarsi nel mondo della musica! LaII si dà alla musica pop (fonte: web source)In questi lunghi 68 anni di servizio, possiamo ben dire che la...

