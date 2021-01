Roma – Uomo scappa dai poliziotti e cade da un terrazzo e muore

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tragedia aNord, dove undi trentasei anni incensurato è precipitato dalla terrazza di un palazzo in cui abitava e dove si trovava insieme ad una donna che istavano cercando per un giro di droga. Alla vista degli agenti, per paura di essere arrestato, èto ma ha perso l’equilibrio ed