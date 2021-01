Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T: caratteristiche e schede tecniche (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’evento streaming, Xiaomi ha annunciato il nuovo Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T. Scopriamo insieme le caratteristiche di questi device Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming di Xiaomi in cui ha reso ufficiale due nuovi device della serie Redmi. Questi nuovi smartphone utilizzano componenti come il MediaTek Dimensity, un comparto fotografico composto da almeno 3 lenti e un display FHD+. Scopriamo insieme le qualità e le schede tecniche dei nuovi smartphone di casa Xiaomi. Redmi Note 9T 5G: caratteristiche Esaminando l’aspetto estetico del telefono, abbiamo una scocca posteriore monocromatica con il logo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’evento streaming, Xiaomi ha annunciato il nuovo9T 5G e9T. Scopriamo insieme ledi questi device Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming di Xiaomi in cui ha reso ufficiale due nuovi device della serie. Questi nuovi smartphone utilizzano componenti come il MediaTek Dimensity, un comparto fotografico composto da almeno 3 lenti e un display FHD+. Scopriamo insieme le qualità e ledei nuovi smartphone di casa Xiaomi.9T 5G:Esaminando l’aspetto estetico del telefono, abbiamo una scocca posteriore monocromatica con il logo ...

tuttoteKit : Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T: caratteristiche e schede tecniche #Android #Redmi9T #RedmiNote9T5G #Smartphone #Xiaomi… - scuroscuroscuro : RT @ansa_tecnologia: Xiaomi lancia Redmi Note 9T, nel segno del 5G. Arrivano anche dispositivi per la casa connessa | #ANSA - mspiccia : RT @mspiccia: Xiaomi presenta Redmi Note 9T: il futuro in 5G - mspiccia : RT @TheGeekerz: Xiaomi presenta Redmi Note 9T: il futuro in 5G - mspiccia : Xiaomi presenta Redmi Note 9T: il futuro in 5G -