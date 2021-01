Recovery: Zingaretti, 'si vada avanti sul confronto, non vedo ostacoli insormontabili' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Si vada quindi avanti sul confronto sul Recovery. Non vedo ostacoli insormontabili che impediscano l'arrivo a un progetto serio, condiviso e coraggioso. Nelle prossime ore si faccia un passo in avanti". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Siquindisulsul. Nonche impediscano l'arrivo a un progetto serio, condiviso e coraggioso. Nelle prossime ore si faccia un passo in". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

Giovann08847544 : RT @PaoloBorg: Per Zingaretti la crisi verrebbe vista come un gioco di potere Invece lasciare fare un Recovery farlocco al Pdc gestito solo… - TV7Benevento : Recovery: Zingaretti, 'appello a responsabilità, non è tempo di barricate'... - TV7Benevento : Recovery: Zingaretti, 'si vada avanti sul confronto, non vedo ostacoli insormontabili'... - TV7Benevento : Recovery: Zingaretti, 'è tempo dki decidere, si adotti testo in Cdm e parta percorso'... - TV7Benevento : Recovery: Zingaretti, 'con buona volontà questioni possono essere risolte'... -