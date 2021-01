Monitoraggio Iss, 12 regioni ad alto rischio, 5 cambiano colore da domenica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Monitoraggio Iss, cambio colore regioni. L’Istituto superiore di sanità ha anticipato la bozza del nuovo Monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Italia. Sono dodici le regioni classificate “ad alto rischio” secondo gli ultimi dati del Monitoraggio dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Per cinque di queste cambierà l’attuale classificazione di rischio e passeranno da giallo ad arancione, con conseguente inasprimento delle restrizioni. Monitoraggio Iss, indice Rt torna sopra 1: “La pandemia peggiora” L’indice Rt in Italia torna sopra l’1 e sale a 1.03, l’epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. E’ il quadro delineato dalla bozza ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)Iss, cambio. L’Istituto superiore di sanità ha anticipato la bozza del nuovosettimanale sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Italia. Sono dodici leclassificate “ad” secondo gli ultimi dati deldal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Per cinque di queste cambierà l’attuale classificazione die passeranno da giallo ad arancione, con conseguente inasprimento delle restrizioni.Iss, indice Rt torna sopra 1: “La pandemia peggiora” L’indice Rt in Italia torna sopra l’1 e sale a 1.03, l’epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. E’ il quadro delineato dalla bozza ...

