Mario Party | NDCube | il team di sviluppo | assume

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un volantino ufficiale svela il reclutamento di personale da parte di: forse ildidiè in dolce attesa Come IP di Nintendo, nonostante le vendite quella diè una delle saghe minori visto il continuo turnover da parte deidiprima di arrivare ad. Il capostipite della serie nacque su Nintendo 64 sotto l’egida di Hudson Soft, più conosciuta per aver dato i natali a Bomberman. Dopo che Konami ha assorbito Hudson in toto, la sua creatura mariesca a base di dadi e minigiochi è passata all’attuale sviluppatore, se non contiamo le incarnazioni arcade da parte di Capcom. Ora che la serie è tornata in grande stile su Nintendo Switch, pare che ...