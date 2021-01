Lorella Cuccarini assente in studio | il motivo preoccupa

(Di venerdì 8 gennaio 2021)saràin, ili telespettatori. La neo insegnate di Amici si collegherà da casa per la puntata. La neo insegnate di Amici 2020 sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

davidemaggio : Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus - FQMagazineit : Lorella Cuccarini positiva al Covid: ecco cosa succede ad Amici 2021 - zazoomblog : Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus quali conseguenze per Amici 20? - #Lorella #Cuccarini #positiva - CronacaSocial : ?? #LorellaCuccarini positiva al #coronavirus. COME STA?? - ninoBertolino : RT @LiveSicilia: Covid-19, anche Lorella Cuccarini è positiva al virus -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sarà assente in studio, il motivo preoccupa i telespettatori. La neo insegnate di Amici si collegherà da casa per la puntata ...Sabato pomeriggio arriva, dopo la pausa natalizia, una nuova puntata di "Amici" di Maria De FiIlippi, con una defezione importante. Lorella Cuccarini, l'insegnante di ballo, non ci sarà, in quanto ha ...