LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 76-80 | Eurolega basket in DIRETTA | colpo grosso dei meneghini!

Real Madrid-Olimpia Milano 76-80, Eurolega basket in DIRETTA: colpo grosso dei meneghini! 22.50 A livello individuale sono tre i giocatori in doppia cifra per l'AX Armani Exchange: 17 punti per Sergio Rodriguez, 14 per Malcolm Delaney e 12 per Zach LeDay. Il top scorer del match è però dall'altra parte: si tratta di Jaycee Carroll, autore di 20 punti e indemoniato nel secondo tempo. 22.47 Grandissima vittoria per l'Olimpia Milano, che inizia alla grande il 2021 passando sul campo del Real Madrid per 76-80. Decisivo il terzo periodo, nel quale i meneghini hanno dominato e preso il largo, per poi resistere al rientro degli spagnoli nell'ultimo quarto.

